La Armada deberá pagar USD 3 000 a un aspirante a oficial que fue inadmitido por un tatuaje

La Corte Constitucional (CC) resolvió que las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos de un aspirante a oficial de la Marina al rechazarlo por tener un tatuaje. La decisión, emitida por ocho de los nueve jueces, establece que la inadmisión del joven violó sus derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la imagen propia y a la seguridad jurídica.

El caso se remonta a 2021, cuando el postulante fue considerado no apto durante una evaluación médica debido a un microlito testicular y un tatuaje en su pectoral izquierdo. La acción de protección presentada por el aspirante fue aceptada por la mayoría de los magistrados, quienes señalaron que el rechazo por estas razones no estaba debidamente justificado.

Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, por su parte, defendieron su postura argumentando que la normativa para el ingreso es clara. Esta establece que los aspirantes con tatuajes más grandes que la palma de la mano, visibles con el uniforme militar, o con simbología contraria a la institucionalidad, no son considerados idóneos. Sin embargo, la CC determinó que el tatuaje del aspirante no era visible y, por lo tanto, no debía ser causa de exclusión.

El informe presentado por la jueza ponente, Carmen Corral, aclaró que el microlito testicular no está catalogado como una condición que impida la aptitud física para el servicio militar. Además, aunque el tatuaje excedía el tamaño permitido, estaba ubicado en una zona no visible con el uniforme, por lo que no infringía las normas establecidas.

El fallo también incluye medidas de reparación. La Corte ordenó a las Fuerzas Armadas que indemnicen al accionante con 3 000 dólares y que le ofrezcan una disculpa formal en una carta privada, con el fin de proteger su privacidad y sus derechos personales. El nombre del afectado no ha sido revelado en la sentencia para salvaguardar su intimidad.

El juez Enrique Herrería fue el único que votó en contra de la resolución. A pesar de la decisión, el fallo no aclara los alcances que este caso pueda tener en futuros precedentes sobre el ingreso de personas con tatuajes a las Fuerzas Armadas.