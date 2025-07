Los 29 generadores comprados a Progen, para generar 100 megavatios desde Salitral, nunca fueron verificados. La Contraloría determinó que no cumplen las especificaciones técnicas, no son nuevos y sus identificaciones fueron alteradas. Pese a ello, los funcionarios de Celec no objetaron la compra.

El informe de la Contraloría detalla que, para que Progen embarque los equipos al Ecuador, debía recibir el pago de USD 69,5 millones de Celec. Y para ello era necesario una verificación en la fábrica en Estados Unidos.

En inicio se contrató a una empresa verificadora, pero Celec no especificó qué tenía que verificar y por eso, entre el 13 y 15 de septiembre del 2024, hizo una constatación visual de los 29 generadores y les tomó fotografías.

Con base a la documentación se encontró que 27 generadores tenían una potencia menor de la especificada, nueve eran del 2009 pese a que el contrato obligaba a que sean nuevos y fabricados desde el 2023. 18 no tenían información completa.

Los motores eran de un modelo diferente al comprado y algunos generadores y motores tenían alteradas sus placas de identificación. En definitiva, ninguno cumplía con lo requerido en el contrato.

Para verificar esa información, Termopichincha, la unidad de Celec encargada del contrato, formó una comisión técnica de siete personas para que viaje a Estados Unidos seis días.

Cuestionados por la Contraloría, ninguno de los viajeros pudo certificar las actividades que cumplieron durante su estancia en Estados Unidos y si verificaron o no los generadores.

Solo apareció un borrador de informe sin sustento documental, firmado a mano por tres miembros de la comisión, que nunca ingresó al proceso de contratación. Las dudas sobre los equipos no detuvieron a Termopichincha, que autorizó se pague por ellos USD 69 millones.

23 generadores llegaron al Ecuador y la Contraloría pidió inspeccionarlos pero la contratista se negó a retirarles la cubierta.

Y aunque Progen dijo ser fabricante de los equipos, la Contraloría recibió una comunicación de una empresa que certificó ser la única distribuidora de ese modelo de generadores, ser dueño de sus garantías y no haber autorizado a otra empresa su distribución.

Además, aseguró que el modelo ofertado al Ecuador fue descontinuado en el 2019 y que ni siquiera pueden funcionar con el combustible pesado que proporcionará Petroecuador.