Ecuador
15 oct 2025 , 07:10

La Conaie lamenta la muerte de una mujer en Saraguro, Loja

El movimiento indígena dijo que su muerte se dio por gases lacrimógenos.

   
    Policías habilitan la vía Loja-Saraguro el 14 de octubre.( Policía Nacional )
Juan Pinchao
La Conaie denunció que Rosa Elena Paqui murió por un paro cardiaco producto de la inhalación de gases lacrimógenos "usados de forma indiscriminada por las fuerzas policiales" durante protestas del 14 de octubre en Saraguro, Loja. Aunque un parte policial dice que la mujer no participó de las manifestaciones.

La mujer tenía 61 años de edad y pertenecía a la comunidad de Gunudel, del pueblo kichwa Saraguro.

El movimiento indígena lamentó la muerte de quien fue un "pilar comunitario", se solidarizó con su familia y calificó el hecho como un "crimen de Estado".

Sin embargo, un parte policial dice que la mujer fue encontrada sin vida en un costado de su vivienda y que según versiones de vecinos ella no participaba de las protestas, "ya que el lugar donde fue hallada está ubicado aproximadamente a 60 metros de distancia del sitio donde permanecían los manifestantes".

