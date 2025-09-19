Ecuador
19 sep 2025 , 06:10

Clima: Precipitaciones en toda la Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este viernes 19 de septiembre de 2025.

   
    Lluvias en la ciudad de Quito( Foto de Quito Informa )
    Se anticipan lluvias en Pichincha( Foto de imaad whd [unplash] )
INAMHI
Redacción
Este viernes 19 de septiembre se prevén lluvias fuertes en la Sierra y Amazonía, con una radiación alta en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos despejados en toda la región con precipitaciones solo en Esmeraldas. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 30 °C. Se prevén niveles de radiación altos y moderados en toda la región.

Región Sierra: Se prevén leves precipitaciones en toda la región sobre todo en Imbabura. La temperatura más baja será de 5.5 °C, y la más alta de 23 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos, sobre todo en Imbabura y Loja. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén fuertes lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 33 °C. Los niveles de radiación UV serán altos.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente despejados con una temperatura mínima de 19.5 °C y una máxima de 23.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.

Índices de radiación UV del 18 de septiembre
Índices de radiación UV del 18 de septiembre ( Foto de Inamhi )

