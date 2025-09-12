Clima: Cielos nublados y lloviznas en la noche en todo el país

Se esperan índices muy altos y extremadamente altos en Costa y Sierra mientras que en la Amazonía serán altos.

Este viernes 12 de septiembre se prevé una radiación muy alta en todo el país, y habrá lloviznas en la noche según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevé un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 20.5 °C y una temperatura máxima de 31.5 °C. Además habrá índices altas y muy altas en toda la región.

Región Sierra: Se prevén cielos nublados con una temperatura mínima de 7.5 °C y una máxima de 23 °C. Además habrá niveles altos de radiación, sobre todo en Pichincha donde la radiación será extrema. Te recomendamos evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados y lluvias en toda la región sobre todo en Napo y en Orellana. La temperatura mínima será de 17.5 °C y la máxima de 30.5 °C. Además habrá niveles de radiación alta en toda la región

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos nublados con una temperatura mínima de 17.5 °C y una máxima de 25.5 °C. Además se prevén niveles de radiación altos.