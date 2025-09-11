Clima: Día nublado y fuertes vientos en la Sierra

Este jueves 11 de septiembre se prevé una radiación muy alta en todo el país, y habrá lluvias en la Amazonía según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevé un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una temperatura máxima de 31 °C.

Región Sierra: Se prevén cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 24 °C. Además habrá fuertes vientos sobre todo en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay. Recuerda cerrar puertas y ventanas, y evita realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales o forestales.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados y lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 31 °C.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente despejados con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C.