Ecuador
11 sep 2025 , 06:07

Clima: Día nublado y fuertes vientos en la Sierra

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este jueves 11 de septiembre de 2025.

   
    Fuertes vientos asotarán la Sierra este 11 de septiembre( Foto web )
INAMHI
Redacción
Este jueves 11 de septiembre se prevé una radiación muy alta en todo el país, y habrá lluvias en la Amazonía según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevé un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una temperatura máxima de 31 °C.

Región Sierra: Se prevén cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 24 °C. Además habrá fuertes vientos sobre todo en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay. Recuerda cerrar puertas y ventanas, y evita realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales o forestales.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados y lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 31 °C.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente despejados con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C.

Índices de radiación UV del 11 de septiembre
Índices de radiación UV del 11 de septiembre ( Foto del Inamhi )

