08 ago 2025 , 06:26

Clima: Altas temperaturas en Quito y Cuenca, según Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este viernes 8 de agosto de 2025.

   
    Foto de la ciudad de Cuenca.( Pexels )
Redacción
Este viernes 8 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 22 °C y máximas de 30 °C. La región tendrá índices UV de 8 correspondientes a muy alto.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 3 °C y máximas de 25 °C, La región tendrá índices UV de 13 correspondientes a extremadamente alto. Se reportan altas temperaturas en esta región, el Inamhi recomienda evitar la exposición continua al sol, mantenerse hidratado e informado por canales oficiales.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 15 °C y máximas de 32 °C. Se esperan índices de radiación UV de 8 correspondientes a muy alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 21 °C y máximas de 28 °C, los índices de radiación UV, correspondiente a 8 equivalentes a muy alto.

