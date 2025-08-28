Ecuador
28 ago 2025 , 06:17

Clima: Lluvias en la Amazonía y vientos en la Costa, según Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este jueves 28 de agosto de 2025.

   
    Foto referencial a lluvias. ( API )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Este miércoles 27 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 29 °C. La región tendrá índices UV de 5 correspondientes, ha moderado, se esperan ráfagas de viento y lluvias en horas de la tarde.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 °C y máximas de 23 °C, La región tendrá índices de radiación UV de 8 correspondientes a muy alto.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en la mayor parte de la región. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 17 °C y máximas de 31 °C. Se esperan índices de radiación UV de 6 correspondientes a alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 20 °C y máximas de 27 °C, los índices de radiación UV de 8 equivalentes a muy alto.

Índices de radiación UV.
Índices de radiación UV. ( Inamhi )
Recomendadas