01 dic 2025 , 06:22

Clima del 1 de diciembre: radiación alta y extrema en la Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este lunes 1 de diciembre de 2025.

   
    Foto de registro, ciudad de Cuenca con altas temperaturas.( API )
Este lunes 1 de diciembre se prevé en la mañana un cielo parcialmente nublado y en la tarde precipitaciones en algunas ciudades de la Sierra y Amazonía. Los niveles de radiación UV serán muy altos y extremadamente altos en todo Ecuador, según el Inamhi.

El pronóstico del tiempo por región

Región Costa: se prevé un cielo poco nublado, sin lluvias. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 32 °C. Se pronostica niveles de radiación entre moderados y muy altos.

Región Sierra: se prevén lluvias en la tarde en Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga y Riobamba. En la mañana la temperatura será calurosa, principalmente en Cuenca, y habrá un descenso de temperatura en la noche. ​​​​​La temperatura más baja será de 5 °C, y la más alta de 25.5 °C. Los niveles de radiación serán extremadamente altos en toda la región. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: se prevén cielos nublados y lluvias en Nueva Loja, El Tena y Shell Mera. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima será de 33.5 °C. El nivel de radiación UV será muy alto y extremadamente alto. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Insular: se anticipan un cielo poco nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos.

Índices de radiación UV del 1 de diciembre.
Índices de radiación UV del 1 de diciembre. ( Inamhi )
