Clima del 1 de diciembre: radiación alta y extrema en la Sierra y Amazonía

Este<b> lunes 1 de diciembre se prevé en la mañana un cielo parcialmente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cielo-nublado target=_blank>nublado</a> </b>y en la tarde precipitaciones en algunas ciudades de la Sierra y Amazonía. <b>Los niveles de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/radiacion-uv target=_blank>radiación UV</a> serán muy altos y</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/sri-lanka-sudeste-asiatico-lluvias-torrenciales-900-muertos-HM10490755 target=_blank></a></b>