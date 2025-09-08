Clima: Cielos despejados y radiación muy alta en la Sierra

Este lunes 8 de septiembre se prevé una radiación muy alta en la Sierra, mientras que en el resto de regiones habrá radiación alta con cielos despejados según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevé un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una temperatura máxima de 30 °C. Además habrá una radiación de niveles moderados.

Región Sierra: Se prevén cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 24 °C. Además habrá radiaciones muy altas y extremadamente altas, sobre todo en las provincias de Imbabura y Pichincha. Recuerda evitar la exposición prolongada al solo entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos poco nublados. La temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 33 °C. Además, habrá índices de radiación altos y muy altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. Los niveles de radiación serán moderados y altos.