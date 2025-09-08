Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este lunes 8 de septiembre

El Pico y placa rige este lunes 8 de septiembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 1 y 2, en el Distrito Metropolitano de Quito.

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

Para mejorar la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa contraflujos en las vías más concurridas como las avenidas Simón Bolívar y Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, túnel Guayasamín y autopista General Rumiñahui.