Ecuador
25 ago 2025 , 06:20

Clima: Cielo nublado y lluvias en Quito y Cuenca, según Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este lunes 25 de agosto de 2025.

   
    Lluvias en Cuenca, la capital de la provincia del Azuay. ( API )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Este lunes 25 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 28 °C. La región tendrá índices UV de 7 correspondientes a alto, se esperan ráfagas de viento en toda la región.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 5 °C y máximas de 23 °C, La región tendrá índices de radiación UV de 11 correspondientes a extremadamente alto. Se reportan bajas temperaturas en esta región y probabilidad de lluvia en horas de la tarde.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 18 °C y máximas de 31 °C. Se esperan índices de radiación UV de 7 correspondientes a alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 19 °C y máximas de 26 °C, los índices de radiación UV de 11, equivalentes a extremadamente alto.

