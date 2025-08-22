Ecuador
22 ago 2025 , 09:42

Arcsa clausuró una cafetería de Samborondón por presencia de plagas

La clausura del local se produjo el miércoles 20 de agosto, después que los técnicos hallaran irregularidades sanitarias. La inspección fue realizada después de recibir un reporte ciudadano.

   
  • Arcsa clausuró una cafetería de Samborondón por presencia de plagas
La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) clausuró una cafetería ubicada en la parroquia urbana La Puntilla de Samborondón, Guayas.

El cierre temporal del local ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto después que técnicos hallaran cucarachas en la cocina, en el mostrador y en los asientos.

La entidad comunicó que la entidad realizó la inspección después de recibir un reporte ciudadano.

Así, el servicio permanecerá clausurado hasta que garanticen las condiciones de salubridad e implementen un control eficaz de plagas, como establece la Ley Orgánica de la Salud.

En general, los técnicos de Arcsa recomiendan a los propietarios de los establecimientos de alimentación colectiva realizar seguimientos constantes para evitar riesgos que pongan en riesgo la salud de los consumidores.

