Ecuador
08 oct 2025 , 06:16

Clima 8 de octubre: Tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este miércoles 8 de octubre de 2025.

   
    Foto archivo de tormentas eléctricas en Quito( Foto de Tumbaco Informando )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Este miércoles 8 de octubre se prevén lluvias fuertes en todo el país con tormentas eléctricas en la Sierra y la Amazonía, con una radiación alta en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos nublados en toda la región con lluvias en Los Ríos, Santo Domingo y en Esmeraldas donde también se espera un posible tormenta. La temperatura más baja será de 20 °C, y la más alta de 30 °C. Se prevén niveles de radiación altos y moderados en toda la región.

Región Sierra: Se prevén fuertes lluvias en toda la región menos en Loja. Además se esperan tormentas eléctricas en Imbabura y Pichincha. La temperatura más baja será de 5 °C, y la más alta de 24 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos, sobre todo en Imbabura y Pichincha. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén fuertes lluvias en toda la región con tormentas eléctricas en Orellana. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 31 °C. Los niveles de radiación UV serán altos y moderados.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos nubosos con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.

Índices de radiación UV del 8 de octubre
Índices de radiación UV del 8 de octubre ( Gráfico del INAMHI )

