Clima del 31 de octubre: Continúan las tormentas eléctricas en la Sierra y la Amazonía

Este viernes 31 de octubre se prevén fuertes tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía. En la Costa se esperan lluvias. También se esperan niveles de radiación UV altos en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la región con lluvias en Los Ríos y Santo Domingo. Además se esperan tormentas eléctricas en Esmeraldas. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 28.5 °C. Se prevén niveles de radiación moderados, altos y muy altos, sobre todo en Esmeraldas, Santa Elena y Guayas.

Región Sierra: Se prevén lluvias en toda la región, además tormentas azotarán en Pichincha, Cotopaxi y bolívar. La temperatura más baja será de 7 °C, y la más alta de 23.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados y lluvias. Se esperan tormentas eléctricas en Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago. La temperatura mínima será de 17.5 °C y la máxima será de 32.5 °C. Los niveles de radiación UV serán altos y muy altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 20.5 °C y una máxima de 28 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.