Clima del 31 de octubre: Continúan las tormentas eléctricas en la Sierra y la Amazonía

Este viernes 31 de octubre se prevén fuertes tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía. En la Costa se esperan lluvias. También se esperan niveles de radiación UV altos en todo el país, según Inamhi