Clima del 28 de octubre: Lluvias persistes en Sierra y Amazonía

<b>Este martes 28 de octubre</b> <b>se prevén lluvias fuertes en la Sierra y la Amazonía. También se esperan niveles de <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/radiacion-alta target=_blank>radiación UV altos</a> en todo el país</b>, según <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inamhi target=_blank>Inamhi</a></b>. <b>Región Costa:</b> En la región Litoral, se<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/pico-y-placa-quito-restricciones-movilidad-martes-29-octubre-FG10344177 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b>