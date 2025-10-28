Ecuador
28 oct 2025 , 06:12

Clima del 28 de octubre: Lluvias persistes en Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este martes 28 de octubre de 2025.

   
Redacción
Este martes 28 de octubre se prevén lluvias fuertes en la Sierra y la Amazonía. También se esperan niveles de radiación UV altos en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la región con lluvias fuertes en Esmeraldas, Santo Domingo y El Oro. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 29 °C. Se prevén niveles de radiación moderados y altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén fuertes lluvias en toda la región. Se esperan tormentas eléctricas en Pichincha. La temperatura más baja será de 7 °C, y la más alta de 23 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región sobre todo en Carchi e Imbabura. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados acompañados de fuertes chubascos en toda la región. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima será de 29 °C. Los niveles de radiación UV serán moderados y altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.

Índice de radiación UV del 28 de octubre
Índice de radiación UV del 28 de octubre ( Gráfico del Inamhi )

