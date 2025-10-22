Ecuador
22 oct 2025 , 06:18

Clima del 22 de octubre: Radiación extrema y fuertes vientos en la Sierra

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió su pronóstico climático para este miércoles 22 de octubre de 2025.

   
    Fuertes vientos se esperan esta tarde en la capital( Web )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Este miércoles 22 de octubre se prevén cielos despejados acompañados por tenues precipitaciones. También se esperan niveles de radiación UV extremadamente alta en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos nubosos en toda la región con lluvias solo en Esmeraldas y Santo Domingo. La temperatura más baja será de 20 °C, y la más alta de 30.5 °C. Se prevén niveles de radiación moderados y altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén lluvias en toda la región a excepción de Loja. Se esperan fuertes vientos y neblina en Pichincha, acompañados por una tormenta eléctrica en la tarde. La temperatura más baja será de 5 °C, y la más alta de 24 °C. Los niveles de radiación serán muy altos y extremadamente altos en toda la región, especialmente en Imbabura y Pichincha. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nubosos con fuerte sol en toda la región. Se esperan lluvias en toda la región a excepción de Sucumbíos y Orellana. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima será de 32.5 °C. Los niveles de radiación UV serán altos y muy altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.

Índices de radiación UV del 22 de octubre
Índices de radiación UV del 22 de octubre ( INAMHI )

