Clima del 20 de octubre: Cielos despejados y radiación extrema en la Sierra

<b>Este lunes 20 de octubre</b> <b>se prevén cielos despejados acompañados por tenues precipitaciones. También se esperan niveles de <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/radiacion-alta target=_blank>radiación UV extremadamente alta</a> en todo el país</b>, según <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inamhi target=_blank>INAMHI</a></b>. <b>Región Costa:</b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/generacion-termica-santa-rosa-el-oro-JK10299099 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b>