Ecuador
20 oct 2025 , 06:16

Clima del 20 de octubre: Cielos despejados y radiación extrema en la Sierra

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió su pronóstico climático para este lunes 20 de octubre de 2025.

   
    Cielos poco nubosos en la Sierra ecuatoriana( Jose Rueda [Unsplash] )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Este lunes 20 de octubre se prevén cielos despejados acompañados por tenues precipitaciones. También se esperan niveles de radiación UV extremadamente alta en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la refión con lluvias solo en Esmeraldas. La temperatura más baja será de 20 °C, y la más alta de 31 °C. Se prevén niveles de radiación altos y muy altos en toda la región, sobre todo en Esmeraldas.

Región Sierra: Se prevén lluvias en Carchi, Imbabura, Pichincha, Bolívar y Chimborazo. Se espera una fuerte neblina en Tulcán, Quito, Guaranda y Loja. La temperatura más baja será de 4 °C, y la más alta de 25 °C. Los niveles de radiación serán muy altos y extremadamente altos en toda la región. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos poco nubosos con fuerte sol en toda la región. Se esperan lluvias en Napo, y tormentas eléctricas en Morona Santiago y Pastaza. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima será de 34 °C. Los niveles de radiación UV serán muy altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.

Índices de radiación ultravioleta del 20 de octubre
Índices de radiación ultravioleta del 20 de octubre ( Gráfico del INAMHI )

Noticias
