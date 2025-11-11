Clima del 11 de noviembre: Lluvias persisten en Sierra y Amazonía

Este martes 11 de noviembre se prevén cielos despejados acompañados por tenues precipitaciones. También se esperan niveles de radiación UV extremadamente alta en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la región con lluvias solo en Esmeraldas. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 31 °C. Se prevén niveles de radiación moderados y altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén lluvias en toda la región, menos en Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua. La temperatura más baja será de 7 °C, y la más alta de 24 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región, sobre todo en Imbabura donde el nivel de radiación será 12, considerado extremadamente alto. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados en toda la región. Se esperan lluvias en toda la región, menos en Sucumbíos. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima será de 31.5 °C. Los niveles de radiación UV serán moderados y altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C, acompañado por tenues lluvias. Los niveles de radiación serán altos en toda la región.