Altas temperaturas diurnas en la Sierra, Amazonía y Costa hasta el 15 de diciembre

Región Costa: se prevé un cielo entre nublado y poco nublado. En la noche lloverá en Santa Rosa. La temperatura más baja será de 19.5 °C y la más alta de 31.5 °C.

Región Sierra: se prevé un cielo parcialmente nublado. En la mañana y tarde lloverá en Loja y en la tarde en Cuenca. La temperatura más baja será de 4 °C y la más alta de 24.5 °C. Se recomienda no exponerse al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: en la mañana se prevé un cielo nublado con lluvia aislada en Shell Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. Mientras que en la tarde y noche se pronostican lluvias con tormentas eléctricas en Nueva Loja, El Coca, El Tena, Shell Mera, Gualaquiza y Zamora. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 33.5 °C.

Región Insular: se anticipa un cielo poco nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27.5 °C.

Lee más: En Colombia ocurrió un fuerte sismo de magnitud 5,8