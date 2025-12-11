Ecuador
11 dic 2025 , 06:16

Altas temperaturas diurnas en la Sierra, Amazonía y Costa hasta el 15 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este jueves 11 de diciembre de 2025.

   
  Altas temperaturas diurnas en la Sierra, Amazonía y Costa hasta el 15 de diciembre
    Sol intenso en la mañana.( Freepik )
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ​​​​​​emitió una nueva advertencia meteorológica, indicando que las altas temperaturas diurnas continuarán acompañadas de radiación UV alta y muy alta en el Callejón Interandino, Amazonía, centro-interior del Litoral, hasta el 15 de diciembre.

La recomendación es minimizar actividades al aire libre, mantenerse hidratado, usar sombrilla al salir de la oficina o casa, y tener las habitaciones frescas y ventiladas.

Zonas afectadas por las altas temperaturas

  • Región Costa: Guayas y Los Ríos.
  • Región Sierra: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja.
  • Región Amazónica: Sucumbíos, Orellana y Napo

    • El pronóstico del tiempo por región para este 11 de diciembre

    Región Costa: se prevé un cielo entre nublado y poco nublado. En la noche lloverá en Santa Rosa. La temperatura más baja será de 19.5 °C y la más alta de 31.5 °C.

    Región Sierra: se prevé un cielo parcialmente nublado. En la mañana y tarde lloverá en Loja y en la tarde en Cuenca. La temperatura más baja será de 4 °C y la más alta de 24.5 °C. Se recomienda no exponerse al sol entre las 10:00 y las 15:00.

    Región Amazónica: en la mañana se prevé un cielo nublado con lluvia aislada en Shell Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. Mientras que en la tarde y noche se pronostican lluvias con tormentas eléctricas en Nueva Loja, El Coca, El Tena, Shell Mera, Gualaquiza y Zamora. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima será de 33.5 °C.

    Región Insular: se anticipa un cielo poco nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27.5 °C.

