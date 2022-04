Ciudadanos mantienen el uso de mascarillas en las calles pese a que ya no es obligatorio

A la vista, la mayoría de ciudadanos, al menos en esta parte de Quito, optó por el uso de la mascarilla en este primer día en que el portarla ya es voluntario, tanto en espacios abiertos como en cerrados.

La mañana de este viernes, el COE Metropolitano resolvió acoger las recomendaciones del COE Nacional, y hasta bajó la alerta epidemiológica a blanca.

Según la vicealcaldesa Brith Vaca, la decisión se tomó debido al "decenso en el número de muertes, el decenso en la ocupación de camas UCI, y porque la curva epidemiológica sigue a la baja".

En las calles e ingresos a Centros Comerciales había pocos sin mascarillas. Lo mismo se observó en las Terminales Terrestres, que recibieron a los viajeros de este feriado del Dia del Trabajador.

A diferencia de Quito, en Cuenca el uso de mascarilla será obligatorio al menos hasta el martes, cuando se analizará la recomendación del COE nacional.

"Que los GAD municipales tenemos autonomía y en ese sentido está vigente la ordenanza en Cuenca del uso obligarorio de la mascarilla", así lo informó el alcalde Pedro Palacios.

Pero este viernes, ya se observó a ciudadanos en las calles sin el cubrebocas.

En todo caso, la decisión de usarla o no depende de usted. La diferencia es que de no hacerlo, ya no será multado.