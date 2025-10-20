Estos son los cierres viales en Ecuador por el paro nacional este lunes 20 de octubre

29 días de paro nacional. Cuatro provincias de Ecuador registran cierres viales este lunes 20 de octubre con motivo, primero, de la eliminación del subsidio al diésel, pero que con el pasar de los días ha sumado nuevas exigencias del movimiento indígena, como reducción del IVA al 12 %.

Estas provincias son Imbabura, Loja, Cotopaxi y Pichincha. El ECU 911 no tiene registros de vías cerradas en Carchi, como venía ocurriendo en la última semana.

Ayer, domingo 19 de octubre, las manifestaciones se repitieron como, por ejemplo, en San Miguel del Común de la parroquia de Calderón, extremo norte de Quito. Hubo enfrentamientos con la fuerza pública. Los habitantes de la comuna denunciaron detenciones arbitrarias.

En medio de la tensión, el Gobierno dijo que no instalará las mesas de diálogo con el movimiento indígena por considerar que ese sector incumplió con su palabra al continuar con los cierres viales y protestas.

