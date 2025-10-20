Ecuador
20 oct 2025

Estos son los cierres viales en Ecuador por el paro nacional este lunes 20 de octubre

No hay indicios de que las vías se vayan a habilitar, pues el Gobierno suspendió las mesas de diálogo con el movimiento indígena previstas para este lunes.

   
    Quito, domingo 19 de octubre del 2025. Enfrentamientos entre manifestantes de San Miguel del Común, Calderón, con la fuerza pública.( API )
29 días de paro nacional. Cuatro provincias de Ecuador registran cierres viales este lunes 20 de octubre con motivo, primero, de la eliminación del subsidio al diésel, pero que con el pasar de los días ha sumado nuevas exigencias del movimiento indígena, como reducción del IVA al 12 %.

Estas provincias son Imbabura, Loja, Cotopaxi y Pichincha. El ECU 911 no tiene registros de vías cerradas en Carchi, como venía ocurriendo en la última semana.

LEA: Gobierno confirma que no se instalarán mesas de diálogo con el movimiento indígena

Ayer, domingo 19 de octubre, las manifestaciones se repitieron como, por ejemplo, en San Miguel del Común de la parroquia de Calderón, extremo norte de Quito. Hubo enfrentamientos con la fuerza pública. Los habitantes de la comuna denunciaron detenciones arbitrarias.

En medio de la tensión, el Gobierno dijo que no instalará las mesas de diálogo con el movimiento indígena por considerar que ese sector incumplió con su palabra al continuar con los cierres viales y protestas.

LEA: Aunque el paro nacional ha sido focalizado, desacelera el crecimiento económico de los próximos años

06:19 | Cierres viales en Ecuador por el paro

  • Cotopaxi Latacunga - Quito / Límite Provincial Parcialmente Habilitada Montículos De Arena Sobre La Vía
  • Imbabura Vía Antigua Ibarra -Atuntaqui Cerrada Por Manifestaciones A La Altura De Pucahuayco San Antonio
  • Imbabura Vía Atuntaqui -Imantag Cerrada Por Manifestaciones A La Altura Del Puente De Imantag
  • Imbabura Via Antigua Quiroga -Otavalo Cerrada Por Manifestaciones A La Altura De La Loma, Rio Blanco Y San Eloy
  • Imbabura Ibarra - Imbaya - Urcuqui Cerrada A La Altura De Coñaqui
  • Imbabura Otavalo - Selva Alegre Cerrada Ingreso Vía Selva Alegre Desde La E35 Hasta San Eloy
  • Imbabura Vía Antigua Atuntaqui-San Roque Cerrada Por Manifestaciones A La Altura De Hatun Rumi Y San Luis De Agualongo
  • Imbabura E35 Otavalo -Cotacachi Cerrada Por Manifestaciones En Ambos Sentidos De La E35 A La Altura Iluman, Pinsaqui, Partidero De Cotacachi, Carabuela Y Peguche
  • Imbabura E35 Antonio Ante-Otavalo Cerrada Por Manifestaciones A La Altura Del Salado Y Semáforo De San Roque
  • Imbabura Cotacachi- Apuela-García Moreno Cerrada A La Altura De Cuicocha Sector La Cruz
  • Imbabura Zuleta-Rumipamba Vía A (Ibarra-Olmedo / Cayambe) Vía Cerrada A La Altura De La Cadena Y Puente De Rumipamba
  • Imbabura E35 Cajas-Otavalo Vía Cerrada Por Manifestantes Por La E 35 Desde Los Sectores Del Camal De Otavalo, San Juan, Ingreso A Quichinche, Ingreso A La Joya, La Magdalena, Eugenio Espejo, San Rafael, Caluqui, Gonzalez Suárez.
  • Loja Via Loja - Saraguro - Cuenca Cerrada Sectores Pichig / San Vicente / Estadio / Puente De Sinincapac / Quebrada Gushacapa / Parroquia Urdaneta - Presencia De Obstáculos Por Manifestaciones
  • Pichincha Guayllabamba - Tabacundo Cierre De Vía Por Manifestaciones Sector La Aduana
  • Pichincha E-28 TABACUNDO-Cajas Cerrada Por Manifestaciones, Cajas Juridica-Virgen
  • Pichincha E35 Cayambe - Cajas Cerrada Por Manifestantes En San Isidro Del Cajas
  • Pichincha Latacunga-Quito Parcialmente Habilitada Sentido Sur-Norte
  • Pichincha Quito - Cayambe Cerrada Manifestantes Cangahua -Pingulmi
