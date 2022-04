Cicleada en Quito para exigir más seguridad en las vías

La noche de este viernes 1 de abril del 2022, decenas de deportistas se concentraron en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y Orellana, norte de Quito, para participar en una cicleada en la que se exigió a las autoridades municipales que implementen más seguridades en las vías.

En ese punto un ciclista fue arrollado por un bus articulado en horas de la mañana. La Secretaría de Movilidad lamentó lo sucedido e informó a través de un comunicado que el hecho ocurrió mientras la víctima se movilizaba en bici. Acotó que trabaja junto a los colectivos de movilidad sostenible para reducir los índices de siniestralidad y que situaciones tan lamentables no vuelvan a repetirse.

Liz Andrade participó en la cicleada y dijo que la gente se autoconvocó a través de redes sociales y chats de whatsapp. Primero se concentró a las 19:00 y luego avanzó hacia el norte hasta llegar a la estación de la Río Coca. “Pedimos que nos escuchen y ejecuten acciones porque ya vamos años solicitando que nos respeten y que se implementen más ciclovías”.

Afirmó que el caso de hoy no es el único. Recordó el accidente que sufrió el deportista Felipe Endara, quien fue atropellado por un carro el 16 de julio del 2018 en Tumbaco. “Nos sentimos afectados, no nos escuchan”.

David Miñaca también participó en el recorrido. Expresó que el pronunciamiento de la Secretaría de Movilidad fue “tibio” porque no se habla de garantizar la seguridad para los ciclistas. “No hay capacitación a los conductores ni se ha generado empatía porque no se considera a quienes se movilizan en bici”.

A su criterio, los ciclistas utilizan las calles y los carriles exclusivos porque no tienen otras vías para trasladarse con seguridad. "No contamos con otros caminos con infraestructura segura. Los espacios son para los ciudadanos, no para idolatrar a los vehículos".