14 ago 2025 , 15:32

Un siniestro de tránsito en la vía Nobol-Daule deja un muerto y tres heridos

La parte trasera del bus quedó completamente destapada y varios pasajeros fueron expulsados hacia la calzada.

   
    El siniestro se registró en la única vía que actualmente conecta Nobol con Daule y enlaza a Guayaquil con el norte de la provincia, luego del colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en marzo pasado. ( CTE )
Una persona murió y otras tres resultaron heridas la tarde de este jueves 14 de agosto, tras un choque entre un bus y un tráiler en la carretera Nobol–Daule, provincia del Guayas.

El siniestro ocurrió poco después de las 12:50. Una cámara instalada en el vehículo de un conductor que transitaba por la zona registró el momento del impacto. El bus de la cooperativa Balzareñas colisionó contra el vehículo pesado y terminó severamente destruido. La parte trasera quedó completamente destapada y varios pasajeros fueron expulsados hacia la calzada.

Al lugar llegaron vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), miembros del Cuerpo de Bomberos de Daule y personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), así como funcionarios de Concegua, para atender a las víctimas y controlar la circulación vehicular.

El siniestro se registró en la única vía que actualmente conecta Nobol con Daule y enlaza a Guayaquil con el norte de la provincia, luego del colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en marzo pasado.

Finalmente, las causas de la colisión de este jueves están bajo investigación, mientras que las autoridades de tránsito instaron a los conductores a extremar precauciones en esta vía, considerada de alto flujo y riesgo por el tránsito de vehículos pesados.

