Dentro de los 38 constan los 21 clausurados y 17 a los que se les ha abierto "procesos sancionatorios especiales". Estos últimos locales se ubican en Ibarra (3), Tena (3), Riobamba (1), Ambato (1), Daule (5), Machala (2) y Guayaquil (2).

"Muchos de ellos no tenían permiso de funcionamiento con la Arcsa, otros no cumplían con la infraestructura sanitaria, otros no tenían condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, tenían falta de higiene en el personal, había falta de control de plagas, falta de limpieza y desinfección en las superficies", añadió Toapanta.