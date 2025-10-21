Cayambe vive días de tensión: bloqueos y protestas marcan a Pichincha

En Cayambe, provincia de Pichincha, los manifestantes han implementado un nuevo mecanismo para dañar vehículos en las carreteras: los denominados "miguelitos", artefactos anclados al asfalto diseñados para perforar neumáticos.

Este martes 21 de octubre, las protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa continuaron en el norte de la provincia. La vía E-35 amaneció cerrada desde el sector de Cuzubamba hasta Cayambe, a lo largo de 11 kilómetros. Los manifestantes bloquearon el paso con barreras de concreto, llantas quemadas, piedras, troncos y montículos de tierra.

La orden de los comuneros es detener todo vehículo, incluso no motorizado, que intente desplazarse hacia Quito o Cayambe. Sujetos encapuchados utilizan puntas de metal para dañar los neumáticos, como se ha registrado en días anteriores.

Desde el lunes, en la entrada a Cayambe aparecieron los "miguelitos", que se colocaron utilizando herramientas para perforar cinco centímetros de asfalto y asegurar los artefactos con pernos. Su funcionamiento es sencillo: los clavos permanecen en posición horizontal y, al recibir la presión de un neumático, las puntas se levantan y pinchan las llantas.

Actualmente, los dispositivos están instalados a lo largo de 50 metros de la vía y se siguen colocando durante las noches. Según la Policía Nacional, este método permite a los manifestantes mantener bloqueos efectivos sin concentrarse en grandes números de personas.

Por otra parte, los sectores productivos de Cayambe solicitan al Gobierno Nacional ser incluidos en los planes de reactivación diseñados para Imbabura, una de las provincias más afectadas por las manifestaciones. En ese plan se contempla la moratoria de deudas y la rebaja del IVA al 8 % durante fines de semana y feriados en actividades turísticas.