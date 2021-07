Casos Las Torres: chats revelan recepción de paquetes y sobres de dinero

Chats sobre la entrega de paquetes de dinero, fueron parte de los elementos presentados por la Fiscalía para vincular al caso Las Torres, a Martha Berrezueta, esposa de Roberto Barrera, uno de los sentenciados en Estados Unidos por recibir sobornos de contratistas de Petroecuador. También se vinculó al exgerente de refinación de la estatal petrolera, Daniel Orellana.

El caso Las Torres, que mantiene en prisión al excontralor subrogante Pablo Celi De la Torre, se abrió a raíz de la detención de su familiar Raúl De la Torre en Estados Unidos y de Roberto Barrera. Ambos sentenciados en ese país luego de confesar que exigieron sobornos a contratistas de Petroecuador.

En total eran 13 personas procesadas, pero la Fiscalía vinculó a dos más. Una de ellas Martha Barrezueta, esposa de Barrera, que a decir del fiscal general subrogante Wilson Toainga, formó parte activa de la estructura delincuencial. Reveló chats entre ambos que datan de octubre de 2018. aquí parte de los mensajes:

Martha Barrezueta: Ya me trajo el dinero Raúl, los 40 del nervioso y los 30 tuyos (...) voy a coger el dinero que me dejó Raúl, mi vida, porque no tengo más de dónde sacar.Roberto Barrera: Los 40 del nervioso pon en un paquete que no se note qué es, se supone que tú no sabes nada de esto frente al nervioso.

Martha Barrezueta: Así es mi vida, ya los guardé en un sobre manilla en un cajón tuyo y les puse cinta.

Roberto Barrera: ¿Retiró PF su paquete?

Martha Barrezueta: Sí mi vida

Según Toainga, PF y el nervioso sería Pablo Flores, exgerente general de Petroecuador, también procesado en este caso.

El otro vinculado es Daniel Orellana, quien hasta hace pocos días fue gerente de refinación de la estatal petrolera.

En la audiencia el fiscal lo acusó como autor y dijo: "Daniel Orellana Ayala, como ordenador de gastos, no solo cumplió con los pactos efectuados por los líderes de la estructura para agilitar los pagos, sino que también se saltó los procedimientos establecidos. Es más, aprovechándose de su cargo retrasó indebidamente el pago de planillas para luego exigir comisiones".

El juez dictó prisión preventiva para Orellana y dispuso que se gire la boleta de localización y captura, y emitió medidas alternativas para a Barrezueta. Ecuavisa buscó la opinión de sus abogados y estamos a la espera de su respuesta.