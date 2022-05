Carlos Pólit pagará $ 14 millones de fianza en EE.UU., pero eso no lo libra del juicio rápido

El excontralor Carlos Pólit no tenía 18 millones de dólares para pagar su fianza en Estados Unidos, ofreció 11 millones y no fue aceptado, ahora propuso tres millones más. Y la Corte de Miami lo aceptó, pero eso no lo libra del juicio rápido al que aceptó someterse.

La jueza Jacqueline Becerra, del Tribunal de Florida, aceptó a las 13:00 de este martes, 3 de mayo, la propuesta de Pólit de entregar $ 14 millones.

De ese monto, $ 11,5 millones provienen de bienes inmuebles que están a nombre de sus hijos, John y Charles Pólit, y de empresas relacionadas con estos.

Pólit enfrenta seis cargos relacionados con delitos de lavado de activos, cuyas penas sumadas pueden llegar hasta 100 años de prisión.

Para que salga de la cárcel, debe acreditar el monto ofrecido en la cuenta de la Corte de Florida y deberá cumplir las siguientes medidas cautelares para evitar su fuga:

Hasta las 17:00 del 3 de mayo debe entregar su pasaporte y el de su esposa.

Utilizará un dispositivo GPS de monitoreo.

Debe firmar una aceptación de extradición a Ecuador.

Entregar todo tipo de armas de fuego que estén en su poder.

No puede enajenar, hipotecar o gravar bienes inmuebles de su propiedad, hasta que la fianza sea cancelada o modificada.

Guardará el arresto domiciliario en la casa de su hija en Miami y solo podrá salir por razones médicas, para audiencias judiciales o reuniones con sus abogados.

La libertad bajo fianza no implica que el acusado acepta su responsabilidad en los cargos que se le imputa.

De hecho, este miércoles 4 de mayo vence el plazo que la justicia estadounidense le dio a Pólit para que presente su postura: si se declara inocente o culpable de los seis cargos de lavado.

Después de este periodo se realizará el juicio rápido que él aceptó.

La investigación fiscal señala que Pólit contó con un co-conspirador, quien sería un familiar y cuyo rol fue camuflar las coimas recibidas por parte de Odebrecht y Seguros Sucre.