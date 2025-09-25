Carchi e Imbabura sufren escasez de combustible por el paro nacional

Carchi registra desabastecimiento de combustibles por las protestas derivadas del paro nacional convocado por el movimiento indígena, según confirmó a EFE un portavoz de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

La escasez también se registró en vecina provincia de Imbabura, la más afectada hasta el momento por las protestas indígenas, lo que provocó que algunas estaciones de servicio tuvieran que suspender sus operaciones por falta de combustible, según la misma fuente.

LEA: Imbabura sigue siendo el epicentro de las protestas

Además, el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlos Loffredo, informó este jueves 25 de septiembre del desmantelamiento de un centro clandestino de combustible y el decomiso de 6 000 galones (22 700 litros) de diésel en Sucumbíos. La actividad ilícita generaba de beneficio en torno a USD 144 000 al mes.

Fue precisamente el anuncio del presidente, Daniel Noboa, de la eliminación del subsidio al diésel lo que provocó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocase un paro nacional indefinido, debido al aumento del costo del carburante, de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

LEA: Un centro de acopio clandestino almacenaba 18 000 galones de diésel en Manta