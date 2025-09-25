Carchi e Imbabura sufren escasez de combustible por el paro nacional

<b>Carchi</b> registra desabastecimiento de combustibles por las protestas derivadas del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paro-nacional target=_blank>paro nacional</a> convocado por el movimiento indígena, según confirmó a EFE un portavoz de la Cámara Nacional de<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/imbabura-sigue-siendo-el-epicentro-de-las-protestas-BH10179484 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/centro-acopio-galones-diesel-manta-OI10181168 target=_blank></a>