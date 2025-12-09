Bisturíes, cánulas y otros insumos de uso clínico sin registro sanitario fueron incautados en Cuenca

Una comercializadora de <b>dispositivos médicos </b>en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cuenca target=_blank>Cuenca</a> fue clausurada porque vendía y almacenaba los productos sin registro sanitario. Un total de<b> 4 686 productos fueron inmovilizados</b>, entre ellos, <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/dispositivos-medicos-decomisados-sur-quito-MA10540682 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cuenca-arcsa-descubrio-farmacia-comercializaban-311-productos-caducados-JD10468032 target=_blank></a>