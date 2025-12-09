Bisturíes, cánulas y otros insumos de uso clínico sin registro sanitario fueron incautados en Cuenca

Una comercializadora de dispositivos médicos en Cuenca fue clausurada porque vendía y almacenaba los productos sin registro sanitario.

Un total de 4 686 productos fueron inmovilizados, entre ellos, agujas dentales, instrumentos de endodoncia, bisturíes, fórceps pediátricos, cánulas, talladores de amalgama, mandiles de plomo para protección radiológica y otros insumos de uso clínico.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) explicó que el registro sanitario constituye un requisito técnico-legal indispensable, mediante el cual se certifica que un dispositivo médico ha sido evaluado conforme a estándares nacionales e internacionales.

"La ausencia de este requisito impide comprobar procedencia y autenticidad del producto; condiciones de fabricación, almacenamiento y esterilización; composición, materiales y cumplimiento de normas técnicas; trazabilidad necesaria para identificar lotes, distribuciones y posibles alertas sanitarias; y, seguridad de uso en procedimientos clínicos, odontológicos y quirúrgicos", agregó la entidad.

En otras palabras, utilizar estos instrumentos clínicos puede ocasionar infecciones, fallas durante procedimientos, reacciones adversas o lesiones graves.

