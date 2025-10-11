Ecuador
11 oct 2025 , 12:38

Un bebé de seis meses y su mamá fallecieron en accidente de tránsito en Ibarra

El vehículo en el que iban las víctimas se estrelló contra las vallas de seguridad en el puente del sector Cuambo, en Ibarra.

   
Fuente:
Policía Nacional
Annabell Verdezoto
Un accidente de tránsito enluta al cantón Ibarra, en Imbabura. Un bebé de seis meses y su mamá murieron tras un choque registrado la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025.

Según información preliminar, el vehículo en el viajaban las víctimas se estrelló contra las vallas de seguridad en el puente del sector Cuambo. Producto del impacto, una persona más resultó herida.

Las autoridades se trasladaron al sitio para indagar lo ocurrido y hacer el levantamiento de los cuerpos. La persona lesionada fue llevada de emergencia a un hospital tras recibir los primeros auxilios.

Todavía no se ha establecido las causas del siniestro.

