Un bebé de seis meses y su mamá fallecieron en accidente de tránsito en Ibarra

Un accidente de tránsito enluta al cantón Ibarra, en Imbabura. Un bebé de seis meses y su mamá murieron tras un choque registrado la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025.

Según información preliminar, el vehículo en el viajaban las víctimas se estrelló contra las vallas de seguridad en el puente del sector Cuambo. Producto del impacto, una persona más resultó herida.