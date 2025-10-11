Ecuador
11 oct 2025 , 08:53

Napo: dos fallecidos dejó choque en la vía a Papallacta

Los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados en los autos chocados en la vía.

   
    Dos personas fallecieron tras un choque en la vía a Papallacta, en el cantón Quijos, provincia de Napo. ( ECU 911 )
La alerta la recibió el ECU 911. Un choque entre un auto y una camioneta dejó dos fallecidos. El siniestro ocurrió la tarde del viernes 10 de octubre de 2025 en el cantón Quijos, provincia de Napo.

Según información preliminar, los vehículos circulaban por la vía a Papallacta cuando se chocaron aproximadamente a las 17:40. Otros conductores que transitaban por el lugar llamaron a los organismos de emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quijos y la Policía Nacional acudieron al sitio. Los cadáveres de las víctimas quedaron atrapados en uno de los vehículos.

Los brigadistas trabajaron el sitio para recuperar los restos y trasladarlos hasta la morgue. Esto mientras la Policía cerró la vía temporalmente.

