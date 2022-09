Baches y operativos de la CTE en curva de La Puntilla ponen en riesgo a los conductores del Puente de la Unidad Nacional

El mantenimiento de los puentes es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas , que entre abril y mayo pasado hizo el recapeo de ciertos tramos en el viaducto que conecta a Guayaquil con Samborondón, por eso allí no hay mayores inconvenientes, como sí los hay en los dos sentidos hacia Durán.

El Ministerio de Transporte no ha informado cuándo hará las reparaciones en este tramo.

Y ver los baches en la noche es una tarea difícil porque no todas las luminarias del puente están operativas por completo, por más que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) ha intervenido varias veces para restablecer la luz en los viaductos, donde además la señalética sobre la calzada en el tramo a Durán ya casi no se ve .

Los hundimientos de las juntas de metal no son los únicos huecos ; Andrés Loor se queja de que "hay que hacer zig-zag entre carriles" para tratar de esquivarlos, incluso hay uno cada vez más grande a la bajada del puente para el ingreso a Durán, donde el Municipio y la Prefectura reasfaltaron toda la avenida Nicolás Lapentti, que da continuidad al puente, pero ese hueco quedó allí, sin autoridad que se haga cargo.

QUEJAS POR OPERATIVOS DE LA CTE

Y no importa que el camión -cuyo tamaño sí le permite cruzar el puente a cualquier hora- vaya por el sexto carril, los vigilantes ponen conos en medio de estos y paran a los demás autos para hacer que el transporte de carga mediana se orille a la derecha, al carril número uno, para revisarlo.

Lo peor, los controles los hacen en una curva, a la bajada o subida de los puentes que une a Durán con Samborondón. En carriles donde está permitido circular a 90 km por hora, de pronto hay que bajar radicalmente la velocidad porque a los agentes de la CTE se les ha ocurrido controlar a quienes sí tienen permitido pasar.

De hecho, el miércoles último, durante media hora, no se ve un solo camión detenido; después de pasar los papeles por sus manos, los agentes en La Puntilla los dejan continuar su marcha hacia Guayaquil o Durán, donde la competencia del tránsito no es de la CTE, donde esos mismos camiones no tienen problemas para circular.

"Se supone que los miembros de la CTE deben velar por evitar los accidentes de tránsito, no ser los causantes de ellos; es una tremenda imprudencia parar carros en una curva a la subida del puente de la Unidad Nacional", se queja el dirigente ganadero Paul Olsen.

Su incomodidad es la misma que sienten cerca de 70.000 conductores de vehículos que cada día transitan por este corredor entre Durán, Samborondón y Guayaquil.

Y quienes circulan a pie o en bicicleta tampoco están libres de riesgos. En otro video subido por Christian Orella se ve que faltan tapas y barandas. Se las han robado. "La falta de mantenimiento en la ciclovía sentido Durán-Puntilla es un peligro para peatones y ciclistas".