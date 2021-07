Auotoridades reiteran que la vacunación contra el COVID-19 es gratuita

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reitera a la ciudadanía que la vacunación contra la COVID-19 es gratuita.

Asimismo, agradece toda cooperación, coordinación interinstitucional o inter sectorial que aporte positiva y significativamente al desarrollo ordenado, digno y, fundamentalmente, transparente, del proceso de vacunación.

En ese sentido, El Gobierno del Encuentro y esta Cartera de Estado se ratifican en que no tienen alianza alguna con centrales médicas de atención ambulatoria y que, en ningún caso, se permitirá que las personas paguen por su vacuna ni por ser vacunadas.

Todos los días los ciudadanos llegan hasta los puntos de vacunación, aunque la afluencia es variable.

"Es una esperanza de vida esta vacuna", dice Susana Espinosa, una mujer que acercó a inocularse.

"La bioseguridad tiene que seguir adelante. No porque uno ya se vacunó ya va estar libre, no no. hay que vacunarse", advierte José Corrales, quien ya se puso la segunda dosis.

Anteriormente se consideraba 3 grupos etarios por semana, pero desde este lunes 5 hasta el domingo 11 de julio se espera inocular a los ciudadanos entre los 55 y 49 años de edad, un grupo por día.

Es decir, el lunes 5 les corresponderá a las personas de 55 años; el martes 6 las de 54 años; miércoles 7 a las de 53 años; jueves 8 a las de 52 años; viernes 9 a las de 51 años; sábado 10 a las de 50 años y el domingo 11 de julio a las de 49 años.