Félix dijo que "Ecuador no atraviesa por una crisis energética" como se intenta dar a conocer desde diferentes sectores de oposición al Gobierno. A su juicio, lo que hay es una "crisis de agua". Cuestionó lo que han señalado los expertos en temas energéticos del Ecuador, quienes han criticado la gestión del Gobierno. "Porque conectan su iPhone y les sale una chispita en el velador, se creen expertos eléctricos. No voy a permitir que ese tipo de comentarios y gente que no está calificada para hablar de energía lo venga a hacer".