23 nov 2025 , 14:12

Arcsa clausura dos farmacias en Guayaquil por vender medicamentos adulterados

En una de las farmacias, los técnicos detectaron frascos de norepinefrina —medicamento para elevar la presión arterial en casos de emergencia— con etiquetas manipuladas.

   
    En uno de los negocios las autoridades hallaron cerca de 100 ampollas de Tetanol sin registro sanitario ecuatoriano. ( Arcsa )
Técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), junto a personal de la Gobernación del Guayas, realizaron un operativo en los exteriores del Hospital Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio de Guayaquil. Durante la inspección de siete establecimientos, dos farmacias fueron clausuradas por graves incumplimientos a la normativa sanitaria.

En una de ellas, las autoridades hallaron cerca de 100 ampollas de Tetanol sin registro sanitario ecuatoriano y presuntamente ingresadas de contrabando, pese a tratarse de vacunas que requieren una estricta cadena de frío para mantener su efectividad.

Lea también: 6 000 medicamentos irregulares fueron decomisados en la Bahía de Guayaquil

En la segunda farmacia, los técnicos detectaron frascos de norepinefrina —medicamento para elevar la presión arterial en casos de emergencia— con etiquetas manipuladas, fechas de caducidad alteradas y la leyenda de "uso institucional" borrada, lo que hace presumir que provenían de hospitales públicos.

Los técnicos detectaron frascos de norepinefrina —medicamento para elevar la presión arterial en casos de emergencia— con etiquetas manipuladas. ( Arcsa )

El operativo permitió retirar más de 100 medicamentos irregulares, entre productos de contrabando, de uso institucional y con etiquetas adulteradas.

Con estas intervenciones, Arcsa suma más de 50 000 productos retirados en los alrededores de 230 hospitales públicos y más de 700 000 medicamentos y dispositivos médicos decomisados en lo que va del año.

Revise además: Arcsa retira 1 300 medicinas irregulares que se vendían en carpas afuera del Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil

La institución reiteró que cada fármaco incautado representa un riesgo para la salud por su origen desconocido o manipulación indebida, y exhortó a la ciudadanía a comprar únicamente en establecimientos autorizados y verificar el registro sanitario mediante la aplicación Arcsa Móvil.

