Arcsa clausura dos farmacias en Guayaquil por vender medicamentos adulterados

Técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), junto a personal de la Gobernación del Guayas, realizaron un operativo en los exteriores del Hospital Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio de Guayaquil. Durante la inspección de siete establecimientos, dos farmacias fueron clausuradas por graves incumplimientos a la normativa sanitaria.

En una de ellas, las autoridades hallaron cerca de 100 ampollas de Tetanol sin registro sanitario ecuatoriano y presuntamente ingresadas de contrabando, pese a tratarse de vacunas que requieren una estricta cadena de frío para mantener su efectividad.

En la segunda farmacia, los técnicos detectaron frascos de norepinefrina —medicamento para elevar la presión arterial en casos de emergencia— con etiquetas manipuladas, fechas de caducidad alteradas y la leyenda de "uso institucional" borrada, lo que hace presumir que provenían de hospitales públicos.