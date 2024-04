Apagones en Ecuador | Entre 15 y 20 días de fuertes lluvias se necesitarán para que hidroeléctricas recuperen sus embalses

En Ecuador se viven momentos críticos por los apagones de luz y el estiaje. Según los registros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el promedio de lluvias en Azuay, donde funcionan las plantas de Hidropaute y Mazar, es de 123,3 litros por metro cuadrado, pero en la actualidad se encuentra en 62,9, lo cual responde a un 51%.

Eso implica que se necesitarán entre 15 y 20 días de fuertes precipitaciones para que las centrales recuperen su nivel y vuelvan a funcionar con normalidad, indicó a Ecuavisa.com Elesban Jaramillo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Loja. Con base en la información recibida de los agremiados a los colegios de ingenieros eléctricos que trabajan en Hidropaute y Mazar, el dirigente expresó que esas plantas llegaron al límite de sedimentación y Mazar no tiene agua.

En ese sentido, el problema radica en que grandes cantidades de lodo, tierra, palos, piedras y sedimentos pueden entrar en los equipos y demás dispositivos, y podrían causar daños muy graves. "Ellos ya nos advertían, hace dos o tres semanas, que los apagones ya tenían que comenzar para no dejar que el embalse llegue al límite por debajo del mínimo". Dijo que le recomendaron a la exministra de Energía, Andrea Arrobo Peña, que tome medidas, pero no les hizo caso.

A su juicio, el presidente Daniel Noboa Azín también tiene responsabilidad de la crisis energética por nombrar a una persona incapaz y ella por aceptar un cargo sin tener preparación o experiencia. "Cuando una persona no conoce la cadena de generación, no se toman medidas preventivas. La ministra no hizo caso a nuestros técnicos".

