Ambato: Una mujer falleció por un artefacto de pirotecnia durante una celebración por Navidad

Una celebración se transformó en una escena de dolor y luto, la tarde de este jueves de Navidad en la comunidad de Pucará Grande, parroquia Quisapincha, al noroeste de Ambato.

Una mujer perdió la vida de manera inmediata luego de que un artefacto pirotécnico, conocido como volador, le explotara en el rostro.

Ocurrió durante la celebración de Los Reyes, que se realiza por el nacimiento del niño Jesús, por la cual familias enteras se habían congregado para compartir música y costumbres ancestrales.

Según medios locales, el objeto salió disparado de forma descontrolada hacia el público, impactando directamente en el rostro de la víctima, quien en ese momento caminaba tomada de la mano de su pareja. La detonación fue letal y no hubo oportunidad de brindar primeros auxilios.

Al lugar acudieron unidades de la Dinased, Criminalística y Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que determinarán responsabilidades.

El Cuerpo de Bomberos de Ambato se pronunció al respecto e hizo un llamado a no utilizar la pirotecnia artesanal en estas festividades de Fin de Año.