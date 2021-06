Alumnos de la UCSG denuncian daño de ordenadores, tras descargar app impuesta por la institución

Una iniciativa que parecía positiva terminó como un problema grave para los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG). La institución buscaba evitar el fraude académico y para lograrlo solicitó a los estudiantes que se descarguen la aplicación 'Safe Exam Browser' para así detectar acciones como copia de exámenes o lecciones.

El pasado 26 de mayo en una reunión un profesor socializó la nueva medida donde les explicó que para el próximo examen debían descargar la aplicación 'antiplagio', según contó un estudiante de la facultad a ecuavisa.com. Además, las indicaciones incluían el uso obligatorio de cámara, y micrófono.

Ese día cuando los alumnos comenzaron a descargar la aplicación, muchos reportaron daños técnicos en sus computadoras, "yo tenía un antivirus y no me permitió hacer la descarga del programa, pero la computadora se puso lenta y cuando quería abrir cualquier pestaña se me ponía en blanco", y añade que tuvo que recurrir a asistencia técnica para su equipo.

Pero no fue el único, rápidamente entre ellos se empezaron a compartir fotos de sus laptops dañadas. Otro alumno de la facultad contó a este medio que en octavo ciclo se dañaron 15 equipos.