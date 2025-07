Las alarmas se encendieron, a escala nacional, luego del sismo de magnitud 8,7 en la costas de Rusia. El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) de Ecuador estimó el posible arribo de ola de altura estimada de 1,5 metros (teniendo en cuenta el nivel de marea) y alertó sobre riesgos de tsunami.

¿Qué implica que las olas alcancen esa altura? La gente puede pensar que estas no son altas y que no representan un riesgo en las playas e infraestructura, pero no es así, los daños que pueden ocasionar son muy graves.

La razón: la fuerza del agua puede impactar con tanta fuerza que puede arrastrar autos, embarcaciones, árboles, animales, rocas, escombros y todo tipo de objetos peligrosos. Incluso puede destruir edificaciones de concreto o madera y arrastrarlas.

Aunque el nivel sea bajo, las olas rápidamente pueden aumentar su tamaño y desarrollar velocidades peligrosas. Además, los técnicos señalan que un tsunami no es solamente una ola, sino una secuencia de olas de diferente tamaño que aparecen en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo -se indica en el Gobierno de México- en un lapso de 12 a 24 horas pueden llegar 10 o más olas destructivas.

La situación es tan compleja que la ola resultante tiene un enorme poder destructivo, e incluso olas más pequeñas pueden alcanzar varios kilómetros tierra adentro en donde podría arrastrar todo a su paso.

Le puede interesar: EN VIVO | Ecuador puede sufrir un tsunami tras terremoto de 8.7 grados en Rusia, confirma Inocar