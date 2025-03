El Alcalde de Cuenca y el Ministro de Transporte, enfrentados por el estado de las vías de Azuay

El 8 de marzo, respondió a una publicación que sugería que la forma de superar la crisis vial en Azuay es la inversión privada, un sistema de peajes y la concesión de las vías. "Pero no lo hacen y no dejan hacer", dijo el Alcalde.

Al respecto, el ministro Luque hizo tres precisiones para desmentir el abandono gubernamental al que se refirió Zamora.

Primero, explicó que la propuesta de delegación presentada por las prefecturas de Azuay y Cañar y las alcaldías de Azogues y Cuenca incluía que el Estado invierta USD 100 millones a través de la construcción de los pasos elevados en la perimetral Sur de Cuenca. "Esa infraestructura la está iniciando este gobierno" afirmó.

Le puede interesar: Una persona murió y otras 31 están afectadas tras la emergencia provocada por las lluvias en la parroquia Olmedo, en Cayambe

También aseguró que otros estudios para el acceso Sur se llevan a cabo por la empresa Korean Expressway Corporation, en el contrato de la Autopista Guayaquil-Cuenca, también contratado por el actual Gobierno. Y que, por administración directa, se hicieron los diseños para la intervención de la vía Cuenca-Molleturo, que se concretará este mes.

"No dejen que autoridades locales, nubladas por la coyuntura electoral, mientan descaradamente para confundir a la ciudadanía", finalizó Luque, enfatizando en una inversión de USD 120 millones para obras en Azuay.

Cristan Zamora, mientras tanto, ratificó que su objetivo es colaborar con el MTOP para que las vías de acceso a Cuenca estén habilitadas. "No me compete limpiar esas vías, pero si me compete que esté bien la gente", agregó en la publicación.

LEA: La central hidroeléctrica Saymirín, en Cuenca, está fuera de servicio tras daños ocasionados por caída de rocas

Dijo además que "Cuenca, Azuay y el Ecuador no necesitan peleas entre autoridades, necesitan que trabajemos juntos, sin descanso" y que él trabaja con todas las autoridades, sin importar el partido del que sean. A pesar de ello, reclamó que Luque no visite Cuenca y denunció la imposibilidad de trabajar en coordinación a su cartera de Estado.

"Parece que estas dos carteras de Estado (MTOP y Defensa), al menos con Cuenca, quedaron en peor lógica que en la época del gobierno anterior", escribió Zamora.