Han transcurrido ocho días desde el asesinato de quien fue el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y su esposa lo recuerda con fotografías, mensajes y en esta ocasión con un video en el que se lo ve cantando.

El clip publicado la tarde del domingo 30 de julio del 2023 muestra a Agustín Intriago, abrazando a Rosita Saldarriaga, mientras canta el tema Mi Princesa de David Bisbal.

"Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte. Si al final de esta aventura, yo lograra conquistarte", entona Intriago.