90 mil reportes de inconsistencias en carnés de vacunación de COVID-19

En los próximos días, Andrea Parra retornará a la universidad por lo que requiere el carné de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo al intentar conseguir el documento se llevó una sorpresa.

"Me sale que solo recibí una dosis. No tengo ningún documento oficial que diga que me puse la segunda dosis", cuenta Andrea.

No es el único caso, Rodrigo, un ciudadano argentino intenta viajar a su país, sin embargo tampoco puede obtener el certificado.

"Me sale que yo solo me he dado una dosis cuando esto no es así. Yo me he dado la segunda dosis ya a inicios de septiembre", afirma el extranjero.

El inconveniente de Álvaro es más complejo pues intenta vacunarse pero el sistema registra que ya fue inmunizado.

"Cómo puede ser posible que los ciudadanos tengamos que esperar este tipo de inconvenientes para ir a reclamar la segunda dosis", señaló.

En la página del Ministerio de Salud también hay quejas.

Esa cartera de Estado ha recibido al menos unas noventa mil solicitudes de inconsistencias en los carnés de vacunación en contra del COVID-19.

"Nosotros hemos resuelto más de 70 mil procesos que han tenido algún tipo de error en los certificados. Eso lo vamos haciendo a través de la página", explicó Cristina Aldaz, gerente gestión plan nacional vacunación.

Explican que quienes tengan inconvenientes dentro de sus certificados podrán acceder a la pagina www.Gob.Ec para detallar su problema y que sea resuelto.

El 62% de personas mayores de 5 años ya han sido inmunizadas en Ecuador.