Ecuador: 72 mil estudiantes dejaron las aulas en el último año

Menos estudiantes acuden a escuelas y colegios en Ecuador, según los últimos datos del Ministerio de Educación.

Los matriculados en instituciones públicas y privadas de los regímenes Sierra-Amazonía y Costa-Galápagos bajó 2,28 % en un solo año.

En el 2023-2024 fueron 4,2 millones, mientras que en 2024-2025 sumaron 4,1 millones. La diferencia de 100 000 estudiantes, según la ministra Alegría Crespo, se debe a dos causas.

La primera, dice, es demográfica. Responde a la baja natalidad en el Ecuador desde el 2009 cuyos efectos se sienten en el presente con menos niños y adolescentes.

La segunda es que desde el 2020 tomó fuerza la educación en casa o homeschooling que cada año suma más estudiantes. Pero, aclaró la ministra, esa modalidad no era considerada dentro de la educación formal hasta este año lectivo.

Hay otro fenómeno. De los estudiantes que se matriculan no todos terminan el año. 72 644 niños, niñas y adolescentes dejaron las aulas de manera abrupta el último año.

La principal causa de deserción fue la salida de ciudadanos extranjeros que hicieron paso por Ecuador y, también, de ecuatorianos que dejaron el país, además de problemas económicos.

"Muchas veces si puede ser la falta de posibilidades, que esto hace que se pierda el interés de matricularlos, de hacer el seguimiento y en que culminen el ciclo electivo", manifestó Alegría Crespo, ministra de Educación.

El grupo más golpeado es el de bachillerato; es decir jóvenes desde los 16 a 18 años. Muchos de ellos dejan sus estudios para trabajar y ayudar con ingresos a sus familias .Otros son reclutados por mafias.

"Lo que queremos evitar absolutamente es que puedan estar interesados en otras actividades, siendo estas actividades relacionadas al crimen organizado", dijo Crespo.



El Ministerio no tiene un dato o porcentaje del número de menores que hayan dejado los estudios para pertenecer a bandas delictivas, pero reconocen la existencia de ese problema. Dice que trabaja con brigadas para detectar a quienes dejaron las aulas para reinsertarlos al sistema educativo.