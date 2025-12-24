Más de 5 800 cámaras del ECU 911 estarán operativas para el Feriado de Navidad

Para el feriado de Navidad, del jueves 25 de diciembre de 2025, el sistema de emergencias ECU 911 cuenta con más de 5 800 cámaras que operan a escala nacional. También contará con 3 100 servidores e integrantes de instituciones de primera respuesta, que trabajarán 24/7 de manera coordinada e ininterrumpida.

Se vigilará el perfil costanero con 99 dispositivos, 118 cámaras en terminales terrestres y 45 en aeropuertos. Además, se cuenta con 178 puntos del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Se coordina acciones de monitoreo y vigilancia con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Comisión de Tránsito del Ecuador, entre otras instituciones de control, socorro y seguridad.

En la página web institucional y redes sociales oficiales, la central nacional de emergencias 911 brindará información actualizada sobre el estado de las vías, recomendaciones y prevención para la gente.

