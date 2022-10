5 preguntas frecuentes en la entrevista de la visa americana y consejos para responderlas de forma adecuada

GUARDE UNA COPIA DEL FORMULARIO DS 160

¿CUÁL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE A EE.UU.?

Esta respuesta es muy importante, y aunque no está en el formulario DS 160, sí es lo primero que pregunta el Cónsul a los solicitantes. "La mayoría responden, por ejemplo, quiero viajar, conocer, pero ya el Cónsul sabe eso, por eso estás allí; debes ser más claro al responder y, por ejemplo, decir: voy a ir de vacaciones a Orlando, voy a visitar un familiar en Nueva York", recomienda Zambrano.

"No hables demás, responde de forma concreta lo que te preguntan, recuerda que no solo a tí te están atendiendo, pero sobre todo, a los funcionarios estadounidenses no les gusta el rodeo, debes ir directo al punto, contesta y deja que él haga repreguntas si no le ha quedado clara alguna respunesta", complemeta Delgado.