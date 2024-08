Lea también: La Superintendencia de Protección de Datos no tiene recursos para indagar a empresa que escanea el iris

Más allá de este anuncio, el Gobierno Nacional no ha informado si había abierto una indagación para determinar si el proyecto Worldcoin, de la empresa Tools For Humanity Corporation, actúa o no enmarcada en la legislación ecuatoriana.

De su lado, el superintendente de Protección de Datos, Fabrizio Peralta-Díaz, señaló a Ecuavisa.com que no contaba con los recursos necesarios para investigar a la empresa. La institución que lidera se constituyó hace unos tres meses.