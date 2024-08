La Superintendencia de Protección de Datos no tiene recursos para indagar a empresa que escanea el iris

En este último país, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) obligó en junio de 2024 a que Tools For Humanity interrumpa sus operaciones. La decisión se tomó como una medida cautelar debido a las denuncias que existían contra la empresa por el tratamiento de los datos obtenidos del iris. El caso aún no tiene una decisión final y se analiza incluso en Alemania .

Por su parte, el superintendente de Protección de Datos de Ecuador, Fabrizio Peralta-Díaz, explicó a Ecuavisa.com que el propósito de la empresa es entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para poder facilitar la identificación de seres humanos reales cuando se interactúa en entornos digitales. El funcionario se reunió con Mazza en julio pasado.

Peralta-Díaz reconoce que el mecanismo aplicado por Tools For Humanity es controvertido e involucra directamente a la institución que dirige, no obstante, lamenta que la Superintendencia, organismo que se constituyó hace unos tres meses, no cuente con los recursos necesarios para indagar si la compañía actúa o no enmarcada en la legislación ecuatoriana.