En Ecuador no hay impedimento legal para que se realice el escaneo del iris

Dicho de otra manera, no tiene impedimento legal porque la Ley de Protección de Datos establece que se necesita un requisito para el tratamiento de ese tipo de información : la autorización de cada persona.

Esa empresa no cuenta con una licencia o permiso para funcionar en el país, pero tampoco la necesita. El Superintendente de Datos, Fabrizio Peralta , explicó que este modelo de negocio busca aliados comerciales en los países en los que se realiza el escaneo del iris .

El escaneo del iris que está haciendo la empresa Worldcoin en Ecuador inquieta : la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y las fundaciones Mil Hojas y Fundamedios alertaron sobre los riesgos de entregar información sensible y señalaron que: “podría significar una vulneración de los derechos de privacidad de miles de ecuatorianos”.

Worldcoin, está en ecuador desde hace un mes y las personas que se han acercado a los seis puntos de escaneo del iris, en Quito y Guayaquil, solo han tenido que descargar una aplicación y autorizar en ella el uso de sus datos.

La Superintendencia de Protección Datos si puede iniciar una investigación de oficio o por alguna denuncia para verificar el uso de la información que se obtiene con el escaneo del iris y las seguridades con las que se maneja, incluso limitar el funcionamiento de la empresa si se detectan irregularidades.

Le puede interesar: Worldcoin en Ecuador | ¿Cuáles son los riesgos y cómo se puede usar la información obtenida del escaneo del iris?

Sin embargo, por ahora no es posible, la Superintendencia aún no funciona, aún no se asigna el presupuesto.