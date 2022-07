18 millones de habitantes en Ecuador: los recursos no satisfacen a la población

¿Se puede garantizar la seguridad alimentaria a los 18 millones de habitantes?

Para Alex Bustos, consultor en agronegocios para el Centro de Comercio Internacional de la ONU, la situación de la seguridad alimentaria en Ecuador es preocupante y empeora con el crecimiento poblacional.

A su criterio, existe la percepción de que somos un país "autosuficiente" para alimentar a todos los habitantes por las buenas condiciones climáticas y disponibilidad de agua todo el año.

Aclara que la seguridad alimentaria incluye la disponibilidad de alimentos, pero también el acceso a ellos y la utilización para un estado nutricional adecuado. También la estabilidad de mantener un acceso constante a ellos.

El especialista dice que si la población no tiene acceso a alimentos es lo mismo a que si no existieran. Bustos cita el Informe de Evaluación de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de agosto de 2021, que indica que 1 de cada 4 personas encuestadas no come o come una sola comida durante 24 horas.

A su criterio, para subsanar esta realidad se debe priorizar la atención a través de programas sociales, como la entrega de bonos, y el fortalecimiento de las empresas que generan empleo, principalmente las encargadas de exportar.